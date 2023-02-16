"Масштаб невероятный": стоит ли объединять Минобразования с другими министерствами
Источник:Интерфакс-Украина
Министерство образования и науки не стоит объединять с каким-нибудь другим министерством. Хотя теоретически это может быть.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Так он отреагировал на вопрос о возможном слиянии МОН с другими ведомствами в рамках реформы правительственной структуры.
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Стоит ли объединить Минобразования с другими министерствами
Бабак рассказал, что есть разные варианты объединения или присоединения к другим министерствам, а также вариант оставить МОН отдельным ведомством.
На чем остановится Кабинет Министров, мне не известно. Но я считаю, что объединять Минобразования с каким-нибудь другим министерством не стоит. Возможно, теоретически еще с Министерством молодежи и спорта можно объединить. Ибо кроме спорта высших достижений, весь другой спорт причастен к системе образования,
– считает глава образовательного комитета ВРУ.
При этом он напомнил, что в 2010-е годы уже было Министерство образования и науки, молодежи и спорта.
Предлагающий объединение с другими министерствами не совсем понимает масштаб Минобразования. Там более 30 тысяч разных субъектов: школы, сады, профтехи, вузы – масштаб невероятный. Я не представляю, как его можно объединить, например, из Минкультуры, где там тоже десятки тысяч объектов. Кроме того, это тотально разные вещи,
– добавил Бабак.
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Может ли Бабак заменить Шкарлета в должности
- Сергей Бабак также рассказал, что никогда не имел прямых амбиций занять какое-нибудь кресло и поставить себе штамп в трудовую, что он был министром.
- При этом отметил, что не раз говорил об этом президенту, когда они общались о должности министра.
- Но если президент предложит ему должность министра, заявил, что не откажется.
- К слову, в начале 2022 года Сергей Шкарлетт уже мог избавиться своего министерского кресла. Тогда студенты и депутаты требовали его отставки, были даже протесты молодежи. Однако война "погасила" этот скандал.