Про це заявив очільник Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Так він відреагував на питання про можливе злиття МОН з іншими відомствами у межах реформи структури уряду.
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Чи варто об'єднати Міносвіти з іншими міністерствами
Бабак розповів, що є різні варіанти об'єднання або приєднання до інших міністерств, а також варіант залишити МОН окремим відомством.
На чому зупиниться Кабінет Міністрів, мені не відомо. Але я вважаю, що об'єднувати Міносвіти з якимось іншим міністерством не варто. Можливо, теоретично, ще з Міністерством молоді і спорту можна об'єднати. Бо крім спорту вищих досягнень, весь інший спорт дотичний до системи освіти,
– вважає очільник освітнього комітету ВРУ.
При цьому він нагадав, що у 2010-х роках уже було Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.
Той, хто пропонує об'єднання з іншими міністерствами, не зовсім розуміє масштаб Міносвіти. Там більше 30 тисяч різних суб'єктів: школи, садки, профтехи, виші – масштаб неймовірний. Я не уявляю, як його можна об'єднати, наприклад, з Мінкультури, в якого там теж десятки тисяч об'єктів. Крім того, це тотально різні речі,
– додав Бабак.
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Чи може Бабак замінити Шкарлета на посаді
- Сергій Бабак також розповів, що ніколи не мав прямих амбіцій зайняти якесь крісло і поставити собі штамп в трудову, що він був міністром.
- При цьому зауважив, що неодноразово казав про це президенту, коли вони спілкувалися про посаду міністра.
- Але якщо президент запропонує йому посаду міністра, заявив, що не відмовиться.
- До слова, на початку 2022 року Сергій Шкарлет вже міг позбутися свого міністерського крісла. Тоді студенти та депутати вимагали його відставки, були навіть на протести молоді. Однак війна "погасила" цей скандал.