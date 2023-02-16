Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Так он отреагировал на вопрос о возможном слиянии МОН с другими ведомствами в рамках реформы правительственной структуры.

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Стоит ли объединить Минобразования с другими министерствами

Бабак рассказал, что есть разные варианты объединения или присоединения к другим министерствам, а также вариант оставить МОН отдельным ведомством.

На чем остановится Кабинет Министров, мне не известно. Но я считаю, что объединять Минобразования с каким-нибудь другим министерством не стоит. Возможно, теоретически еще с Министерством молодежи и спорта можно объединить. Ибо кроме спорта высших достижений, весь другой спорт причастен к системе образования,

– считает глава образовательного комитета ВРУ.

При этом он напомнил, что в 2010-е годы уже было Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Предлагающий объединение с другими министерствами не совсем понимает масштаб Минобразования. Там более 30 тысяч разных субъектов: школы, сады, профтехи, вузы – масштаб невероятный. Я не представляю, как его можно объединить, например, из Минкультуры, где там тоже десятки тысяч объектов. Кроме того, это тотально разные вещи,

– добавил Бабак.

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