Так, соответствующие студенты получат возможность взять перерыв в учебе и завершить образование в 2024 году. Но при условии, если выполнят все необходимые требования.

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МОН заблокировало выдачу дипломов более 450 выпускникам

В МОН подчеркнули: только ВНО позволяет оценить, насколько абитуриенты готовы для успешного овладения образовательными программами вузов.

Но в последние годы довольно популярным стало так называемое "польское поступление". Этот "механизм" состоит в том, что сначала поступающий становится студентом иностранного вуза, а после года обучения (в некоторых случаях даже без выезда за границу) возобновляется в украинском вузе на старший курс. И эта схема позволяла "обойти" ВНО и другие ограничения, установленные стандартами высшего образования.

Согласно изменениям, которые вступили в силу в 2019 году, в Законе Украины "О высшем образовании" прописали, что в случае возобновления на определенную образовательную программу абитуриент должен выполнить те же требования, что и другие соискатели образования. То есть, он должен иметь соответствующие результаты ВНО, если это предусматривало вступление на образовательную программу, соответствующие результаты творческого конкурса или профессионального экзамена.

В МОН рассказывают, что некоторые заведения высшего образования начали обманывать абитуриентов и студентов, рекламируя поступление и обучение без результатов ВНО.

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В МОН отмечают, что это, в частности, касается юристов и медиков. Именно поэтому МОН после 4 лет вступления в силу соответствующей нормы Закона заблокировал заказ документов о высшем образовании более 450 соискателям.