Так, відповідні студенти отримають можливість узяти перерву у навчанні та завершити здобуття освіти у 2024 році. Але за умови, якщо виконають усі необхідні вимоги.
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МОН заблокувало видачу дипломів понад 450 випускникам
У МОН наголосили: лише ЗНО дозволяє оцінити, наскільки абітурієнти готові для успішного опанування освітніх програм вишів.
Та протягом останніх років доволі популярним став так званий "польський вступ". Цей "механізм" полягає у тому, що спочатку вступник стає студентом іноземного вишу, а після року навчання (у деяких випадках навіть без виїзду за кордон) поновлюється в українському виші на старший курс. І ця схема дозволяла "обійти" ЗНО й інші обмеження, встановлені стандартами вищої освіти.
Відповідно до змін, які набули чинності 2019 року, у Законі України "Про вищу освіту" прописали, що у разі поновлення на певну освітню програму вступник повинен виконати ті ж вимоги, що й інші здобувачі освіти. Тобто він має мати відповідні результати ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, відповідні результати творчого конкурсу або фахового іспиту.
У МОН розповідають, що деякі заклади вищої освіти почали обманювати абітурієнтів і студентів, рекламуючи вступ і навчання без результатів ЗНО.
У МОН наголошують, що це, зокрема, стосується юристів та медиків. Саме тому МОН після 4 років набуття чинності відповідною нормою Закону заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам.