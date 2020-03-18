Минобразования: выселять студентов из общежитий во время карантина недопустимо
На период карантина выселение студентов из общежитий недопустимо. Руководители общежитий должны обеспечить их бесперебойную работу.
Об этом говорится в письме от ведомства, пишет пресс-служба МОН.
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В общежитиях также должны быть места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний.
В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия недопустимы. Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий,
– подчеркнули в МОН.
Однако, пропускной режим в общежитиях должен быть усилен. В ведомстве рекомендуют не пропускать посторонних лиц.
Если попытки выселить студентов будут продолжаться, то министерство рекомендует обратиться к директорату высшего образования и образования взрослых по телефону 044 481 32 61.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей учебных заведений не выселять студентов из общежитий.
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Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.