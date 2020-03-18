Міносвіти: виселяти студентів з гуртожитків під час карантину неприпустимо

На період карантину виселення студентів з гуртожитків є неприпустимим. Керівники гуртожитків повинні забезпечити їхню безперебійну роботу.

Про це йдеться у листі від відомства, пише пресслужба МОН.

До слова: Одеський університет виганяє студентів з гуртожитків: причина

В гуртожитках також мають бути місця для ізоляції студентів з симптомами гострих респіраторних захворювань.

У ЗМІ почала поширюватись інформація про примусове виселення студентів із гуртожитків на період карантину. Такі дії є неприпустимими. Керівники закладів зобов'язані на час карантину забезпечити нормальну роботу гуртожитків,

– підкреслили в МОН.

Проте, пропускний режим в гуртожитках має бути посилено. У відомстві рекомендують не пропускати сторонніх осіб.

Якщо спроби виселити студентів будуть продовжуватись, то міністерство рекомендує звернутись до директорату вищої освіти та освіти дорослих за телефоном 044 481 32 61.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників навчальних закладів не виселяти студентів з гуртожитків.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.