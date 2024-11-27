Украинские ученики победили в мировом конкурсе молодежного предпринимательства

Украинские школьники продолжают удивлять мир своими знаниями. На этот раз наши стартаперы покорили Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Украинцы одержали победу на международном конкурсе по молодежному предпринимательству World Youth Entrepreneurship Challenge 2024. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Малой академии наук.

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Украинские школьники победили в мировом конкурсе

Всего в соревнованиях в США участвовали три команды юных ученых из бизнес-инкубатора Ukrainian Future Incubator Малой академии наук Украины:

OUTEX (Юлия Ткаченко и Кирилл Мартынюк),

PhAInix (Вадим Добровольский),

EcoMind (Арина Хмелюк).

Победу одержала команда стартапа OUTEX, которая представила инновационный проект и получила финансовое вознаграждение.

Конкурс стал платформой для талантливых подростков из разных стран мира, которые представили свои инновационные идеи.

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