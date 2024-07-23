Мэрия Львова просит правительство предоставить возможность планировать структуру учебного года на местах

Мэрия Львова просит власти нашей страны предоставить возможность принимать решение о структуре учебного года общинам с учетом ситуации с безопасностью в каждом регионе. Депутаты Львовского городского совета обратились к премьеру, главе МОН и Минэнергетики Украины.

Это обусловлено тем, что Львов планирует начать учебный год на 2 недели раньше, чтобы в случае сложной ситуации со светом и отоплением зимой дети как можно больше дней учились очно.

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ЛГС просит правительство о возможности планировать учебный год на местах

В обращении говорится о том, что локальные органы власти лучше понимают специфику своих регионов и могут принимать решения, которые будут лучшими для местных школ. Децентрализация планирования учебного года может привести к более эффективному и гибкому подходу к организации образовательного процесса.

Начальник управления образования ЛГС Андрей Закалюк отметил,, что во многих странах мира существуют более гибкие к современным условиям подходы организации образовательного процесса.

На сегодня чрезвычайно сложно предсказать ситуацию, которая будет в осенне-зимний период. Она может быть гораздо хуже, чем в прошлом году, в частности, из-за отсутствия центрального отопления, электроэнергии, газоснабжения в течение длительного периода. При таких условиях учебные заведения города станут полноценными пунктами несокрушимости для жителей, и качественный образовательный процесс будет невозможным,

– заявил чиновник.

Поэтому комиссия по проверке готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период под председательством мэра приняла решение рекомендовать всем школах на территории Львовской городской территориальной общины начать новый учебный год с 19 августа, а деятельность детсадов – с 1 сентября.

Наша цель – оставить детей как можно дольше за школьными партами и предоставить качественные образовательные услуги в тот период, когда это возможно сделать. Община города с пониманием относится к выходу на обучение раньше, поскольку осознает все угрозы, которые могут нас ожидать в осенне-зимний период,

– говорится в обращении.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.