Обучение подождет: министр образования поддержал отмену отсрочки для определенных студентов

Чиновники обсуждают возможность отмены отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование. Глава Минобразования и науки уже поддержал соответствующую инициативу.

Собственно, народные депутаты уже внесли законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают непоследовательное высшее образование, второе или третье высшее образование. Министр образования Оксен Лисовой высказался по этому поводу.

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Отсрочки и обучение: позиция Минобразования

Как отметил глава соответствующего ведомства, образование ни в коем случае не должно быть об "имитации" и "лазейке", ведь это прежде всего об осознанном выборе и процессе получения чего-то нового и важного.

Учиться никогда не поздно, но поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов. А сейчас мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации.

По словам Лисового, в 2022 году на 55 тысяч больше, чем в 2021 году, мужчин вступили в учреждения высшего образования. Среди них 33 тысячи решили приобретать именно магистерский уровень.

В свою очередь такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования. Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос.

Больше контекста

Зарегистрировал законопроект, предусматривающий изменения к закону 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Также инициаторами проекта являются Марьяна Безуглая и Ирина Констанкевич.

Кроме того, этот вопрос ранее комментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он констатировал, что все будет зависеть он Минобразования: если мужчина может служить, то подождет ли обучение. И, учитывая заявление Лисового, похоже, что обучение подождет.

Лисовой отметил, что отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование. А также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях – по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.