Студенты-контрактники могут получить право на бесплатное обучение

8 сентября 2023, 18:29
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Источник:

osvita.ua

Студентам, обучающимся на контракте, могут предоставить право получать образование бесплатно. Однако только после службы в армии.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Документ предусматривает внесение поправок в закон о мобилизации.

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Студенты-контрактники могут получить право на бесплатное обучение

Так, в парламенте предлагают студентам, которые сейчас получают образование в профтехах, колледжах и вузах на контрактной основе, при согласовании на призыв на военную службу компенсировать дальнейшее продолжение обучения.

Целью законопроекта является стимулирование студентов к добровольной мобилизации.

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Право студентов на отсрочку могут отменить

  • В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество студентов, которым 30, 40, 50 лет.
  • Нардепы при этом считают, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.
  • Дело в том, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
  • Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил отменить такое право.
  • Так, в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования.
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.
Автор: Марія Волошин