Студенты-контрактники могут получить право на бесплатное обучение
Источник:osvita.ua
Студентам, обучающимся на контракте, могут предоставить право получать образование бесплатно. Однако только после службы в армии.
Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Документ предусматривает внесение поправок в закон о мобилизации.
Читайте Обучение подождет: министр образования поддержал отмену отсрочки для определенных студентов
Студенты-контрактники могут получить право на бесплатное обучение
Так, в парламенте предлагают студентам, которые сейчас получают образование в профтехах, колледжах и вузах на контрактной основе, при согласовании на призыв на военную службу компенсировать дальнейшее продолжение обучения.
Целью законопроекта является стимулирование студентов к добровольной мобилизации.
Смотрите также "Не могу воевать": в Киеве мужчины старше 35 лет активно вступают в вузы
Право студентов на отсрочку могут отменить
- В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество студентов, которым 30, 40, 50 лет.
- Нардепы при этом считают, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.
- Дело в том, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
- Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил отменить такое право.
- Так, в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.