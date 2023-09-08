"Не могу воевать": в Киеве мужчины старше 35 лет активно вступают в вузы

В вузах Киева увеличилось количество студентов старше 35 лет. Мужчины говорят, что не прячутся от мобилизации, а хотят получить высшее образование.

Даже если это уже не первое высшее образование. Однако некоторые абитуриенты даже не помнят, на какой факультет поступает.

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В Киеве мужчины старше 35 лет активно вступают в вузы

Количество поступающих, которым уже исполнилось 25 лет, в прошлом году возросло на 55 тысяч человек. Представитель президента в Раде Федор Вениславский считает, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.

Заметим, что в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования

Молодые студенты говорят: на лекциях можно увидеть 40-летних мужчин. Журналисты при этом отмечают, что это явление неединично в разных вузах столицы.

Например, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, где до сих пор идет вступительная кампания, взрослый мужчина-поступатель не смог сразу сказать, какую профессию выбрал.

Другой рассказал, что решил учиться ради образования.