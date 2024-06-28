Львовский национальный университет имени Ивана Франко также будет подавать списки отчисленных в ТЦК. Об этом в вузе сообщили в ответе на запрос журналистов.
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ЛНУ будет передавать списки отчисленных в ТЦК
В запросе в ЛНУ сообщили СМИ следующее: "В соответствии с Постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов информация об отчислении студентов и аспирантов подается в РТЦК и СП, в которых они находятся на воинском учете".
Ранее в департаменте образования и науки Львовской ОВА информировали, что на Львовщине ЗВО самостоятельно решают, как поступать с отчисленными студентами.
Отметим, что студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право получить отсрочку от мобилизации.
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