Львівський національний університет імені Івана Франка також подаватиме списки відрахованих до ТЦК. Про це у виші повідомили у відповіді на запит журналістів.

До теми На Волині виші подаватимуть списки відрахованих у ТЦК

ЛНУ передаватиме списки відрахованих до ТЦК

У запиті в ЛНУ повідомили ЗМІ таке: "Відповідно до Постанови КМУ від 30 грудня 2022 року Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів інформація про відрахування студентів та аспірантів подається до РТЦК та СП, в яких вони перебувають на військовому обліку".

Раніше у департаменті освіти і науки Львівської ОВА інформували, що на Львівщині ЗВО самостійно вирішують, як чинити з відрахованими студентами.

Зазначимо, що студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право отримати відстрочку від мобілізації.

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