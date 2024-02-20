В "Слуге народа" отреагировали на скандальное заявление о детях уклонистов
В "Слуге народа" опровергли скандальное высказывание нардепа Вадима Ивченко, которое получило огласку. Он заявил, что детям уклонистов в Украине могут запретить поступать в вузы.
Глава партии Елена Шуляк заявила, что такой абсурд никогда не поддержат нардепы от "Слуга народа" в парламенте. И добавила, что это нарушение конституционного права на образование, сообщает Образование 24.
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Руководители "слуг" прокомментировали скандальное заявление Ивченко
Также Шуляк акцентировала на демократии в Украине и борьбе за ценности свободы.
А то, что предлагает Ивченко, больше похоже на феодальное взятие в заложники детей,
– считает руководительница партии.
Поэтому никто никогда не будет делать крайними детей за поступки взрослых, резюмировала она.
Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил об опровержении очередного фейка, который разлетелся в СМИ.
Никто не собирается ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений в правила мобилизации,
– заявил Арахамия.
Отметим, что вскоре нардепы должны согласовать во втором чтении законопроект №10449, который будет предусматривать определенные изменения для военнообязанных.
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Почему возникла огласка о "запрете детям уклонистов поступать в вузы"
- Нардеп и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил в интервью "Телеграфу", что политическое руководство Украины предложило не дать возможности детям уклонистов поступать в вузы.
- Это заявление получило огласку.
- Но нардеп и член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах. А приведенные цитаты – это личные размышления нардепа.