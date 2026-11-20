В повседневной жизни языковые ошибки часто остаются незаметными. Мы привыкли к определенным названиям и произносим их автоматически, даже если это звучит не по–украински.

Как не ошибиться с названиями средств гигиены в ванной комнате и не называть их по-русски, согласно украинским словарям, читайте в материале 24 Канала.

Как назвать предметы в ванной на украинском языке?

В ванной комнате мы ежедневно пользуемся десятками привычных вещей, названия которых часто, даже не задумываясь, произносим на русском или на суржике. "Полотенце", "мочалка", "мыльница", "расческа" – такие слова прочно вошли в повседневную речь. Однако в украинском языке есть собственные названия для каждого из этих предметов. Мы собрали подборку слов, которые помогут говорить грамотно даже тогда, когда речь идет об обычных утренних процедурах.

Начнем с самых привычных предметов. Некоторые украинские эквиваленты нам хорошо известны, но в повседневном общении все равно нередко используем калькированные или русские формы.

ванная комната – ванна кімната;

душевая кабіна – душова кабіна ;

; душевая лєйка – душова лійка;

"Брати" душ или "приймати"? Казалось бы, обычное бытовое действие, но и здесь есть языковой нюанс. В украинском языке естественно звучит "брать душ", "сходить в душ" или "стать под душ". Почему привычное " выражение "принимать душ" вызывает замечания " лингвистов, объясняем в материале "Учеба 24".

банноє полотенцє – банний рушник;

полотєнце для ліца – рушник для обличчя;

полотєнцесушитєль – рушникосушарка;

мочалка – губка, мийка, віхоть;

мильніца – мильниця;

расчьоска – гребінець;

щьотка для волос – щітка для волосся;

зубная щьотка – зубна щітка;

зубная паста – зубна паста;

зєркало – дзеркало;

коврік для ванной – килимок для ванної;

тапочки – капці;

А вы слышали слово "патинки"? Так когда-то называли легкую обувь, в частности домашние тапочки или мягкие туфли без каблуков. Сегодня это название звучит несколько необычно, однако сохранилось в украинском языке. Подробнее об этом почти забытом слове читайте в материале 24 Канала.

жідкоє мило – рідке мило;

гєль для душа – гель для душу;

ватниє палочки – ватні палички;

корзина для бєлья – кошик для білизни;

вєдро – відро;

туалєтная бумага – туалетний папір;

ёршик – йоржик, щітка для унітаза;

освежітель воздуха – освіжувач повітря.

Конечно, есть слова, которые пишутся похоже, но звучат по-другому, потому что в украинском языке своя фонетика. Поэтому не говорите "умывальник", "раковина" или "мыльница", а через украинское "ы", подобная замена буквы "е" на украинское "э" и в словах – "фен" и "гель", "туалет", не так звучит и слово "мыло".

Уютная ванная комната / Magnifik

Иногда калькирование русского произношения звучит неприятнее, чем сами русские слова. Уважайте свое!

Отдельно о мочалке

Здесь есть интересный языковой нюанс. Слово "мочалка" можно найти и в украинских словарях, в частности в СУМ-11 и СУМ-20 (СУМ – Словарь украинского языка). Оно имеет пометку "разговорное" и объясняется через слово "мачулка".

Однако в словаре словоупотребления "Горох" рекомендуют вместо "мочалка" употреблять слово "губка". Также в украинском языке есть названия "мийка" и "віхоть" – ими можно обозначить соответствующий предмет для мытья.

Поэтому стоит учитывать, о чем именно идет речь: губка для тіла, тканинна мочалка чи пристосування з волокон.

А что не так с "полотенцем"?

Русское "полотенце" на украинском – рушник. И здесь не нужно придумывать отдельные названия для каждого размера или назначения. Есть банный рушник, рушник для лица, рушник для рук, кухонный рушник.

Кстати, украинское "рушник" имеет еще и особое культурное значение: вышитое или тканое рушник сопровождало традиционные обряды, украшало дом, было символом гостеприимства и благосостояния.

Слово "полотенце" в украинском языке имеет другое значение: так называют кусок полотна или ткани.

Итак, даже обычный поход в ванную комнату может стать поводом пополнить словарный запас. И пусть единственной проблемой утром будет выбор между горячим и прохладным душем, а не поиск украинского слова!