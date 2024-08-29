Где возможно, дети должны пойти в школу офлайн, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками на тему подготовки к новому учебному году. Глава нашего государства акцентировал на очном обучении учащихся.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. При этом указал ориентироваться на ситуацию с безопасностью.
Смотрите также Когда начинается обучение в вузах Украины в 2024 году
Как будут учиться ученики в Украине
Зеленский отметил: приоритет очевиден.
Там, где это возможно, дети должны пойти в школу оффлайн в этом году,
– подчеркнул президент.
Он также заверил, что все условия для очного обучения правительство, областная власть и общины должны обеспечить.
И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование,
– убежден Зеленский.
- Напомним, МОН Украины разработало стратегию "Школа оффлайн". В частности, она имеет целью восстановление очного обучения для 300 тысяч учеников в течение учебного года. Наличие укрытий является главной предпосылкой.