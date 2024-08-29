Где возможно, дети должны пойти в школу офлайн, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками на тему подготовки к новому учебному году. Глава нашего государства акцентировал на очном обучении учащихся.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. При этом указал ориентироваться на ситуацию с безопасностью.

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Как будут учиться ученики в Украине

Зеленский отметил: приоритет очевиден.

Там, где это возможно, дети должны пойти в школу оффлайн в этом году,

– подчеркнул президент.

Он также заверил, что все условия для очного обучения правительство, областная власть и общины должны обеспечить.

И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование,

– убежден Зеленский.

Напомним, МОН Украины разработало стратегию "Школа оффлайн". В частности, она имеет целью восстановление очного обучения для 300 тысяч учеников в течение учебного года. Наличие укрытий является главной предпосылкой.

Отметим, по данным Минобразования Украины, по состоянию на конец учебного года около миллиона украинских детей учились онлайн.