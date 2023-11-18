Могут отменить стипендии студентам, выехавшим за границу, – замминистра

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил о возможных новациях со стипендиями. Отвечая на вопрос, на какую сумму повысят стипендии, он сказал, что уехавшим выплаты могут отменить.

Стипендии можно повысить за счет того, что не будут платить выехавшим за границу студентам. Об этом Михаил Винницкий сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также "Найти справедливое решение": Зеленский поручил проработать вопрос выезда студентов за границу

Что заявил заместитель Лисового об отмене стипендий

Мы не должны платить стипендии тем студентам, которые за границей,

– четко выразился он.

Это сэкономит средства для тех, кто остался в Украине и будет развивать государство. Таким образом пополнится стипендиальный фонд. Молодые люди, которые уехали за границу, смогут продолжить учиться за свой счет.

Какая ситуация с финансированием высшего образования

Также Винницкий коснулся вопроса финансирования. По его словам, "государственный заказ" – это советская лексика времен плановой экономики. Правильнее сказать, что государство финансирует студента. Но специалистов некоторых специальностей государство будет действительно заказывать, например, медиков, педагогов, химиков, инженеров – там будет госзаказ.

Другим государство будет помогать реализоваться, частично оплачивая их обучение в соответствии с их способностями. Это касается юристов, экономистов, политологов, философов, менеджеров, и для этого внедрят гранты, которые помогут получить доступ к высшему образованию в сложное время.

Ранее Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий. Министр образования Оксен Лисовый подтвердил, что МОН уже работает над этим.