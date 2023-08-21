В Верховную Раду поступил законопроект №9601. Его цель – дебюрократизация деятельности центрального органа власти в сфере образования и науки. Одним из основных положений является изменение процедуры утверждения научного звания.

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Кто будет утверждать научные звания

Как говорится в законопроекте, аттестационная комиссия МОН больше не будет утверждать ученые звания доцента, профессора, старшего исследователя. В скором времени это должно стать прерогативой ученых советов университетов и научных учреждений.

Ученые звания присваиваются учеными советами университетов и научных учреждений, а дальнейшее их утверждение в Министерстве образования и науки является образцом излишней бюрократии,

– прокомментировали в МОН законодательную инициативу.

Соответственно, ученое звание должно присваиваться учреждением, где работает ученый, и соответствовать должности научно-педагогического работника.

Также сообщается, что признание ученого звания, которое будут присваивать учебные заведения, также остается за другими учебными заведениями.