До Верховної Ради надійшов законопроєкт №9601. Його мета – дебюрократизація діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Одним із основних положень є зміна у процедурі затвердження наукового звання.

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Хто буде затверджувати наукові звання

Як йдеться у законопроєкті, атестаційна комісія МОН більше не буде затверджувати вчені звання доцента, професора, старшого дослідника. Незабаром це повинно стати прерогативою вчених рад університетів та наукових установ.

Учені звання присвоюються вченими радами університетів та наукових установ, а подальше їхнє затвердження в Міністерстві освіти і науки є зразком зайвої бюрократії,

– прокоментували у МОН законодавчу ініціативу.

Відповідно, вчене звання повинно присвоюватися закладом, в якому працює науковець, та відповідати посаді науково-педагогічного працівника.

Також повідомляється, що визнання вченого звання, яке будуть присвоювати заклади освіти, також залишається за іншими закладами освіти.