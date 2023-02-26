Украинцы достаточно активно отреагировали на такое новшество МОН. При этом возмутились, почему общественность не была приглашена к обсуждению инициативы.

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МОН разрабатывает образцы каллиграфического письма

Графическая и диджитал дизайнер Александра Корчевская-Цехош написала в фейсбуке пост и спросила, почему к обсуждению не пригласили общественность. При этом считает, что из-за участников инициативной группы нет каллиграфов, а немало методистов.

На чем базируется недоверие

Дизайнер говорит: первая проблема – разработка анонсированных прописей должна была завершиться к 25 декабря, а сообщение на сайте Министерства увидели в январе. То есть приказ был опубликован постфактум, а это нарушение правил прозрачности.

Также дизайнер говорит, что она и ее коллеги не нашли достаточно информации о членах инициативной группы.

Надо смотреть эти прописи подробнее, не содержат ли они русский шрифт. Было довольно много красных маячков, на которые глаз и среагировал,

– заявила Корчевская-Цехош.

Дизайнер при этом говорит, что удивлена созданием этой инициативной группы. Тем более, по ее словам, приказ МОН от 25 ноября был опубликован 10 января.

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Что говорят в МОН

В Министерстве образования и науки заявили, что среди участников рабочей группы – опытные специалисты методики обучения украинскому языку, графического дизайна и искусства книги, учителя-практики.

В МОН также говорят, что ученики младших классов и учителя "руководились единственным образцом каллиграфического письма, цифр, украинских и русских букв и их соединений, одобренных Коллегией Министерства образования и науки Украины от 18 июля 2003 года". Однако, учитывая полномасштабную войну с Россией, актуальность документа исчерпана.

Не перейдет ли "пророссийский характер" в новые прописи

Леся Литвиненко, занимавшаяся разработкой шрифтов и прописей по собственной инициативе, при этом заявила: не понимает, почему МОН создало группу, "если, по сути, прописи уже созданы, их не нужно упрощать".

Единственная проблема, которая была в Украине на протяжении всех лет Независимости – отсутствие базового шрифта, на основе которого любой учитель, директор, методист может подготовить правильный методический материал,

– говорит Литвиненко.

То есть базовая проблема, по ее словам, это шрифт, отсутствие примера.

Есть другая проблема, что шрифт, который мы используем сегодня, более пророссийский – это шрифт, который был изменен со временем, и это было выгодно России, Московской империи. Поэтому вопрос, который решает МОН – никто не знает до конца, там все завуалировано. Что за группа? Что они решают? МОН не дало конкретных разъяснений,

– добавила Литвиненко.

Дизайнер Корчевская-Цехош резюмирует, что имеет скептические ожидания по инициативе МОН, но ознакомится с документом.

Я думаю, что пророссийский характер соединений букв перекатывает плавно в новые прописи, поскольку методистам трудно въехать в эту тему с украинской кириллицей, сделать для себя выводы, и я не видела, чтобы кто-то из них приобщался к обсуждениям в шрифтодельческих сообществах,

– считает она.