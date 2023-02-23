О таких дискуссиях сообщила первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич. В частности, вопрос о видеофиксации нардепы обсудили на заседании подкомитета по делам семьи и детей профильного комитета.

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В школах Украины могут ввести видеофиксацию

Констанкевич при этом подчеркнула, что говорится о видеофиксации, которая имеет целью именно фиксацию противоправных действий в школах. Такое видео при необходимости будут прилагать к обращению или доказательству в суде. И его ни в коем случае не будут обнародовать в соцсетях или в СМИ.

По мнению нардепки, видеофиксация будет иметь следующие преимущества:

противодействие буллингу и мобингу;

защита от ложных обвинений;

фиксация и раскрытие краж;

данные об инцидентах между учениками и педагогами.

Среди недостатков такие, по ее мнению: