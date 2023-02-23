О таких дискуссиях сообщила первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич. В частности, вопрос о видеофиксации нардепы обсудили на заседании подкомитета по делам семьи и детей профильного комитета.
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В школах Украины могут ввести видеофиксацию
Констанкевич при этом подчеркнула, что говорится о видеофиксации, которая имеет целью именно фиксацию противоправных действий в школах. Такое видео при необходимости будут прилагать к обращению или доказательству в суде. И его ни в коем случае не будут обнародовать в соцсетях или в СМИ.
По мнению нардепки, видеофиксация будет иметь следующие преимущества:
- противодействие буллингу и мобингу;
- защита от ложных обвинений;
- фиксация и раскрытие краж;
- данные об инцидентах между учениками и педагогами.
- сложность защиты персональных данных;
- значительная стоимость оборудования и его обслуживание;
- несовершенства законодательства (необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса).
Все же Констанкевич считает, что в Украине стоит выучить опыт видеофиксации обучения в других странах мира, в частности Израиля, Великобритании, Норвегии, Китая, США.
Также она пригласила в открытой дискуссии по этому вопросу.
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Как реагируют украинцы
Украинцы, в частности родители школьников, не остались в стороне от такого вопроса и написали свое мнение в комментариях к посту нардепки. Они выразились так:
- Обучение должно проводиться в природной атмосфере, а не под наблюдением как в тюрьме. Это стрессовый фактор. В этом случае видеофиксация должна быть в каждом кабинете каждого чиновника и каждого рабочего.
- Зачем все усложнять и так все не просто. А камеры … для тюрьмы.
- Булинг будет происходить и за пределами камер…
- Против.
- Только за.
- Очень хорошая инициатива. Очень удобно, когда есть доказательства своей работы. При добросовестном исполнении обязанностей человеку разве жаль, чтобы на него смотрели, пусть учатся и вдохновляются. А при спорных процессах все участники защищены.
- Постепенно, но последовательно вводим тотальную слежку за всеми?
Как реагируют украинцы на инициативу введения видеофиксации обучения / скриншоты комментариев с фейсбук-страницы Ирины Констанкевич