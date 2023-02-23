Про такі дискусії повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. Зокрема, питання щодо відеофіксації нардепи обговорили на засіданні підкомітету у справах сім'ї та дітей профільного комітету.

Читайте Більше, ніж навчання: приватні дистанційні школи задають тренд на соціальну відповідальність

У школах України можуть запровадити відеофіксацію

Констанкевич при цьому наголосила, що мовиться про відеофіксацію, яка має на меті саме фіксацію протиправних дій у школах. Таке відео за необхідності додаватимуть до звернення або доказу у суді. І його у жодному разі не оприлюднюватимуть у соцмережах чи ЗМІ.

На думку нардепки, відеофіксація матиме такі переваги:

протидія булінгу та мобінгу;

захист від неправдивих звинувачень;

фіксація та розкриття крадіжок;

дані щодо інцидентів між учнями та педагогами.

Серед недоліків натомість такі, на її думку:

складність захисту персональних даних;

значна вартість обладнання та його обслуговування;

недосконалості законодавства (необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу).

Все ж Констанкевич вважає, що в Україні варто вивчити досвід відеофіксації навчання в інших країнах світу, зокрема, Ізраїлю, Великої Британії, Норвегії, Китаю, США.

Також вона запросила до відкритої дискусії щодо цього питання.

Цікаво Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році: ВРУ поставила крапку

Як реагують українці

Українці, зокрема батьки школярів, не залишились осторонь такого питання і написали свою думку у коментарях до поста нардепки. Вони висловились так:

Навчання повинно проводитись в природній атмосфері, а не під наглядом як в тюрмі. Це стресовий фактор. В такому разі відеофіксація повинна бути в кожному кабінеті кожного чиновника і кожного робітника.

Для чого все ускладнювати і так все не просто. А камери… для тюрми.

Булінг буде відбуватися і поза межами камер …

Проти.

Тільки за.

Дуже гарна ініціатива. Дуже зручно, коли є докази своєї роботи. При сумлінному виконанні обов'язків людині хіба шкода, щоб на неї дивилися, нехай вчаться і надихаються. А при спірних процесах всі учасники захищені.

Поступово, але послідовно запроваджуємо тотальне стеження за усіма?



Як реагують українці на ініціативу запровадження відеофіксації навчання / скриншоти коментарів з фейсбук-сторінки Ірини Констанкевич