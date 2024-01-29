МОН разработало новое положение об аттестации педагогов

Минобразования разработало новый проект Положение об аттестации педагогов. По результатам аттестации учителя будут устанавливать его соответствие или несоответствие занимаемой должности.

После успешного прохождения аттестации педагогам также присвоят новые или подтвердят ранее предоставленные квалификационные категории и звания.

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МОН разработало новый проект об аттестации учителей

Аттестация является обязательной и может быть очередной или внеочередной. Очередной учитель должен проходить раз в пять лет.

Внеочередная аттестация учителя происходит по его инициативе или директора школы. А вот директор школы проходит ее при обнаружении низкого качества образования в его учебном заведении.

Общий объем повышения квалификации определяют суммарно за последние 5 лет до аттестации.

Обучение в вузе или колледже засчитывается как повышение квалификации в соответствии с законодательством.

Учителя преподающие несколько дисциплин проходят аттестацию по тому учебному предмету, который преподают по должности в соответствии с трудовым договором.

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Педагоги, работающие по совместительству или на условиях срочного трудового договора, проходят аттестацию на общих основаниях.

Учителя занимающие различные педагогические должности в одной школе, в частности, директора их заместители и другие работники, которые преподают предметы или осуществляют другую педагогическую работу, проходят аттестацию по каждой из должностей.

Педагоги преподаваемые в разных учебных заведениях должны пройти аттестацию по основному месту работы.

Успешное прохождение сертификации дает право присвоить учителю очередную квалификационную категорию и/или педагогическое звание.

Замечания и предложения к проекту можно присылать до 12 февраля по e-mail: vitalii.zarytov@mon.gov.ua.