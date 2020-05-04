МОН возобновило скандальный курс "Основы семьи" для старшеклассников: детали

В Министерстве образования и науки решили возобновить изучение предмета "Основы семьи" для учеников 10-11 классов. Раньше родители критиковали учебный курс за дискриминационные и сексистские утверждения, .размещенные в учебнике.

Автор курса Адриан Буковинский на своей странице в фейсбук сообщил, что в МОН позволили возобновить курс после внесения соответствующих правок в текст программы. Впрочем, пока неизвестно, какие именно изменения внесены в программу учебного курса. Также он отметил, что планируется переиздание учебников "Основы семьи".

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Сайт Osnovy.info сообщил, что 9 апреля состоялось заседание научно-методической комиссии по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи Научно-методического совета по вопросам образования МОН.

В состав комиссии, которая позволила вернуть курс, входит соавтор курса "Семейные ценности", который ранее запретило МОН – Леся Корецкая.

Советник министра образования и науки Елена Масалтина в комментарии изданию "Бабель" рассказала, что курс "Основы семьи" не возвращают в школьную программу в таком виде, какой он был до этого. Авторы должны внести изменения, за которыми нужно внимательно следить.

Она также подчеркнула, что после переиздания рукопись должна снова пройти рассмотрение комиссии.

Заново надо получить гриф. И это будет зависеть уже от того, насколько авторский коллектив прислушивается к рекомендациям экспертизы и изымет или трансформирует из курса элементы, противоречащие действующему законодательству Украины в сфере прав человека, предупреждения и противодействия дискриминации, образования,

– объяснила Елена Масалтина.

Такое решение уже вызвало негативную реакцию в соцсетях. В частности, родителей возмущает тот факт, что этот курс является платным, а стоимость учебного комплекта составляет 250 гривен.

Также в комментариях под постом основателя курса пишут, что в Украине есть немало представителей других религий, зато детям сознательно навязывают именно христианские ценности.



Украинцы недовольны восстановлением этого курса / комментарии на фейсбук-странице Адриана Буковинского

Напомним, что в 2019 году в некоторых украинских школах ввели факультативный урок "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов. Однако некоторые родители были недовольны таким решением. По их мнению, учебник содержит сексистские, дискриминационные и антинаучные утверждения.

Некоторые цитаты из текста:

"Использование большинства контрацептивов и осуществление абортов является убийством";

"Предназначение женщины — давать и оберегать жизнь. Убийство ребенка противоречит природе женщины";

"Уровень разводов среди пар, которые имели половые отношения до брака, на 50% выше, чем среди тех, которые воздерживались до брака".

Зато автор отметил, что родители не совсем правильно растолковали написанное. "Очевидно, какое-то слово, какую-то фразу можно найти и вокруг дискутировать, но это не является причиной каких-то радикальных решений", – пояснил Адриан Буковинский.

Иллюстрации из учебника "Основы семьи" / Фото "Бабель"