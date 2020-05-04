МОН відновило скандальний курс "Основи сім'ї" для старшокласників: деталі

У Міністерстві освіти та науки вирішили відновити вивчення предмету "Основи сім'ї" для учнів 10–11 класів. Раніше батьки критикували навчальний курс за дискримінаційні та сексистські твердження, розміщені в підручнику.

Автор курсу Адріан Буковинський на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що в МОН дозволили поновити курс після внесення відповідних правок в текст програми. Втім наразі невідомо, які саме зміни внесено до програми навчального курсу. Також він зазначив, що планується перевидання підручників "Основи сім'ї".

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Сайт Osnovy.info повідомив, що 9 квітня відбулося засідання науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН.

До складу комісії, яка дозволила повернути курс, входить співавторка курсу "Сімейні цінності, який раніше заборонило МОН, Леся Корецька.

Радниця міністра освіти та науки Олена Масалтіна в коментарі виданню "Бабель" розповіла, що курс "Основи сім’ї" не повертають у шкільну програму в такому вигляді, який він був до цього. Автори мають внести зміни, за якими потрібно уважно стежити.

Вона також наголосила, що після перевидання рукопис має знову пройти розгляд комісії.

Наново треба отримати гриф. І це залежатиме вже від того, наскільки авторський колектив дослухається до рекомендацій експертизи і вилучить чи трансформує з курсу елементи, що суперечать чинному законодавству України у сфері прав людини, попередження та протидії дискримінації, освіти,

– пояснила Олена Масалтіна.

Таке рішення вже викликало негативну реакцію у соцмережах. Зокрема, батьків обурює той факт, що цей курс є платним, а вартість комплекту навчального становить 250 гривень.

Також у коментарях під постом засновника курсу пишуть, що в Україні є чимало представників інших релігій, натомість дітям свідомо нав'язують саме християнські цінності.



Українці незадоволені відновленням цього курсу / Коментарі на фейсбук-сторінці Адріана Буковинського

Нагадаємо, що у 2019 році в деяких українських школах ввели факультативний урок "Основи сім'ї" для учнів 10–11 класів. Однак деякі батьки були незадоволені таким рішенням. На їхню думку, навчальний підручник містить сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження.

Деякі цитати з тексту:

"Використання більшості контрацептивів та здійснення абортів є вбивством";

"Призначення жінки — давати й оберігати життя. Вбивство дитини суперечить природі жінки";

"Рівень розлучень серед пар, які мали статеві стосунки до одруження, на понад 50% вищий, ніж серед тих, які утримувалися до одруження".

Натомість автор наголосив, що батьки не зовсім правильно розтлумачили написане. "Очевидно, якесь слово, якусь фразу можна знайти і навколо дискутувати, але це не є причиною якихось радикальних рішень", – пояснив Адріан Буковинський.



Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї" / Фото "Бабель"