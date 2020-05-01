Закінчення навчального року для випускників: без останнього дзвоника та з відкладеним атестатом

Без випускних вечорів та гучних святкувань залишаться випускники 2020 року. Натомість з електронними табелями успішності. Найімовірніше, цього навчально року учні вже не повернуться за парти. Державну підсумкову атестацію скасували наразі для четвертих та дев'ятих класів, але поки залишили для 11-класників. Утім, директори шкіл просять обійтися без ДПА і для них.

Міністерство освіти вирішило, що освітній рік закінчиться до 1 липня. Про це повідомляють кореспонденти 24 каналу.

Важливо У всіх школах України з вересня запровадять коригуюче навчання: що це таке

Оцінки мають виставити і надіслати електронні копії батькам, до того ж, скасували державну підсумкову атестацію для 4 та 9 класів. Натомість, у вересні їх очікує місяць коригуючого навчання. А от 11 класи залишились без останнього дзвоника і з подовженим навчальним роком.

Є загроза залишитись ще й без атестата, кажуть керівники шкіл. Ті нині написали колективного листа до МОН із закликом скасувати державну атестацію і випускникам 11 класів. Адже вона залежить від зовнішнього незалежного тестування, яке у будь-якому разі закінчиться вже після законного завершення навчального року.

Було передбачено видачу документу про здобуття повної загальної середньої освіти 26 червня. Якщо основна сесія, за першим так званим сценарієм міністерства, розпочнеться із кінця червня, ми потрапляємо у правову колізію,

– пояснила директорка школи №34 Алевтина Багінська.

На думку освітян, доречніше було б звільнити 11 класи від ДПА. Це автоматично зняло б багато юридичних питань, у тому числі й про проведення педагогічних рад щодо випуску учнів у період відпусток. Міністерка освіти каже, що графік відпусток відкорегують. Утім на лист ще не відреагувала. Зазначила, що закінчення навчального року 1 липня не стосується випускників 11 класу, адже переноситься і вступна кампанія.

Цікаво Іспити вдома: експерт відповів, як контролюватиметься списування

"Документи про закінчену освіту випускники отримають після зданої державної атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми плануємо і готуємося провести ЗНО з 25 червня по 17 липня", – пояснила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

За планом МОН, атестати про повну середню освіту мають видати до початку серпня. Тоді ж стартує і вступна кампанія. Навчальний рік же для студентів перших курсів розпочнеться орієнтовно 15 вересня.

Навчання в умовах карантину: головне

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусу.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни. Планується, що він має закінчитися 11 травня.

Для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався.

Екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік.

Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.

Державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується, тоді як пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.



Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу

