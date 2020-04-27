Іспити вдома: експерт відповів, як контролюватиметься списування

Міносвіти повідомило, що студенти складатимуть іспити дистанційно, але як це відбуватиметься – вирішуватимуть самі університети. Чи готові ВНЗ та українці до таких нововедень – читайте далі.

Експерт з питань освіти України Інституту майбутнього Микола Скиба в ефірі ранкового шоу на 24 каналі пояснив, що в Україні та світі розробляються технології, які допомагають зрозуміти, як працює увага.

До слова Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19

"Що це означає? Це спеціальний метод, який відстежує рух очей. Саме він дає змогу бачити, де глибина уваги. До прикладу, студенту надаються завдання, які стосуються якогось тексту, і вже по погляду стає зрозуміло, чи знайомий йому цей текст і чи він раніше переглядав його", – пояснив Скиба.

На запитання журналіста, що робитимуть викладачі для того, аби студент не міг списати, експерт відповів: "Тут має бути момент довіри. Однак вже зараз університети в проміжних сесіях виставляють завдання у гугл-формі на короткий проміжок часу. Треба бути генієм, щоб встигнути відповідати і підглядати".

Скиба також додав, що присутність екзаменаційної комісії з викладачами інших університетів можна забезпечити завдяки віртуальним платформам, до прикладу, Zoom чи Skype.

Закінчення навчання в умовах карантину: головне

Для студентів ВНЗ, які не є випускниками, навчальний рік має завершитись так, як і планувався;

Студенти випускних років захищатимуть дипломні роботи та складатимуть державні іспити дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук

Екзаменаційно-залікові сесії проводитимуться дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;.

Державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується, а пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.



Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу