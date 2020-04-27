Экзамены дома: эксперт ответил, как будет контролироваться списывание

Минобразования сообщило, что студенты будут сдавать экзамены дистанционно, но как это будет происходить – будут решать сами университеты. Готовы ли вузы и украинцы к таким новшествам – читайте дальше.

Эксперт по вопросам образования Института будущего Николай Скиба в эфире утреннего шоу на 24 канале объяснил, что в Украине и мире разрабатываются технологии, которые помогают понять, как работает внимание.

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"Что это значит? Это специальный метод, который отслеживает движение глаз. Именно он позволяет видеть, где глубина внимания. К примеру, студенту даются задания, которые касаются какого-то текста, и уже по взгляду становится понятно, знаком ли ему этот текст и просматривал ли он его ранее", – пояснил Скиба.

На вопрос журналиста, что будут делать преподаватели для того, чтобы студент не мог списать, эксперт ответил: "Здесь должен быть момент доверия. Однако уже сейчас университеты в промежуточных сессиях выставляют задания в гугл-форме на короткий промежуток времени. Нужно быть гением, чтобы успевать отвечать и подглядывать".

Скиба также добавил, что присутствие экзаменационной комиссии с преподавателями других университетов можно обеспечить благодаря виртуальным платформам, к примеру, Zoom или Skype.

Окончание обучения в условиях карантина: главное

У студентов вузов, которые не являются выпускниками, учебный год должен завершиться так, как и планировался;

Студенты выпускных лет будут защищать дипломные работы и сдавать государственные экзамены дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук

Экзаменационно-зачетные сессии будут проводиться дистанционно по тому графику, который утвержден учреждением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) отменяется, а пробное ВНО состоится в конце мая, или начале июня.



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