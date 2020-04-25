Студенты вузов закончат учебный год дистанционно из-за пандемии COVID-19

Несмотря на пандемию коронавируса студенты высших учебных заведений в Украине закончат год вовремя. Период проведения сессий не будет смещен, а студенты завершат учебный год дистанционно.

Министерство образования и науки составило рекомендательное письмо для вузов. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Важно Школы сами будут определять, как завершить учебный год, – Минобразования

Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год,

– сказала Мандзий.

Она добавила, что период проведения сессии не будет смещен, но ее могут сдавать в аудиториях, если будет смягчение карантина.

То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали организованно подойти к окончанию учебного года и закончить его в предусмотренные сроки, организовать дистанционно сдачу экзаменов и сессии,

– объяснила и.о. главы Министерства образования.

Ситуация с выпускными экзаменами в вузы будет выглядеть аналогично.

Завершение учебного года в условиях карантина

для студентов вузов не выпускных лет учебный год должен завершиться так, как и планировался;

экзаменационно-зачетные сессии университеты проведут дистанционно по тому графику, который утвержден учреждением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;

для студентов выпускных лет защита дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук.

государственная итоговая аттестация (ГИА) отменяется;

пробное ВНО состоится в конце мая или начале июня.



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