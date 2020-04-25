Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19
Попри пандемію коронавірусу студенти вищих навчальних закладів в Україні закінчать рік вчасно. Період проведення сесій не буде зміщений, а студенти завершать навчальний рік дистанційно.
Міністерство освіти і науки вже склало рекомендаційний лист для ВНЗ. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.
Важливо Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти
Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік,
– сказала Мандзій.
Вона додала, що період проведення сесій не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом'якшення карантину.
Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачу іспитів та сесії,
– пояснила в. о. голови МОН.
Ситуація з випускними іспитами до ВНЗ виглядатиме аналогічно.
Завершення навчального року в умовах карантину
- для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;
- екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;
- для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
- державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;
- пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.