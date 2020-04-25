24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер Дизайн Афіша
more

Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19

-
Коли та як завершиться навчальний рік у ВНЗ 2020: відповідь МОН
Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік 2020 дистанційно / unsplash.com

Попри пандемію коронавірусу студенти вищих навчальних закладів в Україні закінчать рік вчасно. Період проведення сесій не буде зміщений, а студенти завершать навчальний рік дистанційно.

Міністерство освіти і науки вже склало рекомендаційний лист для ВНЗ. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Важливо Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти

Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік,
– сказала Мандзій.

Вона додала, що період проведення сесій не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом'якшення карантину.

Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачу іспитів та сесії,
– пояснила в. о. голови МОН.

Ситуація з випускними іспитами до ВНЗ виглядатиме аналогічно.

Завершення навчального року в умовах карантину

  • для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;
  • екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;
  • для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
  • державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;
  • пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.

Як проведуть ЗНО-2020
Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Любомира Мандзій Новини України Студенти Дистанційна освіта Освіта Освіта в Україні ЗНО Вища освіта Освіта
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Всеукраїнська школа онлайн третій тиждень: розклад, нові теми уроків та список каналів
22 квітня , 12:17 Всеукраїнська школа онлайн третій тиждень: розклад, нові теми уроків та список каналів
Ростислав Струтинський
Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти
3 квітня , 19:55 Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти
Ростислав Струтинський