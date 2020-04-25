Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19

Попри пандемію коронавірусу студенти вищих навчальних закладів в Україні закінчать рік вчасно. Період проведення сесій не буде зміщений, а студенти завершать навчальний рік дистанційно.

Міністерство освіти і науки вже склало рекомендаційний лист для ВНЗ. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Важливо Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти

Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік,

– сказала Мандзій.

Вона додала, що період проведення сесій не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом'якшення карантину.

Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачу іспитів та сесії,

– пояснила в. о. голови МОН.

Ситуація з випускними іспитами до ВНЗ виглядатиме аналогічно.

Завершення навчального року в умовах карантину

для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;

екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;

для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.

державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується;

пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.



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