Как правильно хвалить учеников и вдохновлять учиться: подборка незаменимых фраз для учителей
28 декабря 2022, 19:52Читати новину українською
Источник:Образование
Во время войны и отключения света в Украине у многих школьников исчезает желание учиться. В то же время учителя могут вернуть детям жажду знаний.
Так, педагоги должны все время хвалить своих учеников, если те демонстрируют отличные результаты в учебе или хотя стараются. К тому же учителя могут делать это достаточно креативно.
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Как правильно хвалить учеников за достижение
Педагоги могут иметь при этом наготове даже стикеры-вдохновители. Они пригодятся, если педагоги работают дистанционно.
Фразы-мотиваторы на каждый день для учеников
- Вы вдохновляете меня быть лучшим учителем, когда…
- Ты сейчас на верном пути! Ты очень усердно поработал.
- Я горжусь тем, как вы работали сегодня.
- А сейчас получается гораздо лучше!
- Я знала, что ты сможешь.
- Мои поздравления, отличная работа!
- Твоя идея отличная!
- Класс, как хороша командная работа!
- Ваши идеи так креативны!
- Давай подумаем вместе, как это сделать?
- Сенсационно! Ты, наверное, многое тренировался (работал).
- Как хорошо ты справилась!
- Мне нравится ход твоих мыслей!
- Ты очень хорошо выразилась.
- О, ты сделал это блестяще!
- Прекрасно выражаешь свои чувства.
- Я знаю, что это тяжело, но ты почти справилась.
- Фантастическое решение вопроса!
- Великолепная попытка!
Фразы, побуждающие учеников к размышлению
- "Не говорите, что у вас не было времени. У вас столько же часов, что и Микеланджело, Да Винчи, Альберт Айнштайн и Томас Эдисон" (Джексон Браун-младший).
- Трудный труд – улица с двусторонним движением: ты получаешь обратно ровно столько, сколько вложил.
- Не пытайся быть идеальным. Просто попробуй быть лучше, чем ты был вчера.
- Продолжай. Все, что нужно, придет к тебе в нужное время.
- Даже самые выдающиеся, самые известные и звездные были начинающими. Не бойтесь сделать первый шаг!
- "Я не проиграл. Я просто узнал 10 000 путей, как это не работает" (Томас Эдисон).
- "Никогда не наклоняй голову. Всегда держи ее высоко. Посмотри миру прямо в глаза" (Хелен Келлер).
- "Успешные и неуспешные люди не слишком отличаются своими способностями. Они отличаются лишь своим желанием достичь максимума своего потенциала" (Джон Максвелл).
Фразы, которые вдохновят учеников усердно учиться
- "Небольшой прогресс каждый день дает большие результаты" (Сатья Нани).
- Дело не в том, чтобы иметь время. Речь идет о том, чтобы найти время.
- Неудачники бросают дело, когда устают. Победители увольняются, когда выиграют.
- Не жди вдохновения, не жди мотивации. Все, что нужно – научиться быть дисциплинированным по делам, которое делаешь.
- "Дисциплина – это просто выбор между тем, чего ты хочешь сейчас, и тем, чего ты хочешь больше всего" (Абрахам Линкольн).
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Фразы, которые помогут ученикам стать более решительными
- Просыпайся с чувством решительности. Ложись спать с удовольствием от проделанной работы.
- Семь раз упади, восемь раз встань (японская пословица).
- Боль, которую вы чувствуете сегодня, будет силой, которую вы будете испытывать завтра.
- "Успешные люди не одарены больше вас. Они просто упорно трудятся, а затем наперекор всем преуспевают" (Г. К. Нильсон).
- "Упорство – это тяжелая работа, которую вы выполняете после того, как устали выполнять тяжелую работу, которую вы уже проделали" (Ньют Гингрич).
- "Лучший способ предсказать свое будущее – создать его" (Абрахам Линкольн).