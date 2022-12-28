Как правильно хвалить учеников и вдохновлять учиться: подборка незаменимых фраз для учителей

28 декабря 2022, 19:52
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Источник:

Образование

Во время войны и отключения света в Украине у многих школьников исчезает желание учиться. В то же время учителя могут вернуть детям жажду знаний.

Так, педагоги должны все время хвалить своих учеников, если те демонстрируют отличные результаты в учебе или хотя стараются. К тому же учителя могут делать это достаточно креативно.

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Как правильно хвалить учеников за достижение

Педагоги могут иметь при этом наготове даже стикеры-вдохновители. Они пригодятся, если педагоги работают дистанционно.

Фразы-мотиваторы на каждый день для учеников 

  • Вы вдохновляете меня быть лучшим учителем, когда…
  • Ты сейчас на верном пути! Ты очень усердно поработал.
  • Я горжусь тем, как вы работали сегодня.
  • А сейчас получается гораздо лучше!
  • Я знала, что ты сможешь.
  • Мои поздравления, отличная работа!
  • Твоя идея отличная!
  • Класс, как хороша командная работа!
  • Ваши идеи так креативны!
  • Давай подумаем вместе, как это сделать?
  • Сенсационно! Ты, наверное, многое тренировался (работал).
  • Как хорошо ты справилась!
  • Мне нравится ход твоих мыслей!
  • Ты очень хорошо выразилась.
  • О, ты сделал это блестяще!
  • Прекрасно выражаешь свои чувства.
  • Я знаю, что это тяжело, но ты почти справилась.
  • Фантастическое решение вопроса!
  • Великолепная попытка!

Фразы, побуждающие учеников к размышлению

  • "Не говорите, что у вас не было времени. У вас столько же часов, что и Микеланджело, Да Винчи, Альберт Айнштайн и Томас Эдисон" (Джексон Браун-младший).
  • Трудный труд – улица с двусторонним движением: ты получаешь обратно ровно столько, сколько вложил.
  • Не пытайся быть идеальным. Просто попробуй быть лучше, чем ты был вчера.
  • Продолжай. Все, что нужно, придет к тебе в нужное время.
  • Даже самые выдающиеся, самые известные и звездные были начинающими. Не бойтесь сделать первый шаг!
  • "Я не проиграл. Я просто узнал 10 000 путей, как это не работает" (Томас Эдисон).
  • "Никогда не наклоняй голову. Всегда держи ее высоко. Посмотри миру прямо в глаза" (Хелен Келлер).
  • "Успешные и неуспешные люди не слишком отличаются своими способностями. Они отличаются лишь своим желанием достичь максимума своего потенциала" (Джон Максвелл).

Фразы, которые вдохновят учеников усердно учиться

  • "Небольшой прогресс каждый день дает большие результаты" (Сатья Нани).
  • Дело не в том, чтобы иметь время. Речь идет о том, чтобы найти время.
  • Неудачники бросают дело, когда устают. Победители увольняются, когда выиграют.
  • Не жди вдохновения, не жди мотивации. Все, что нужно – научиться быть дисциплинированным по делам, которое делаешь.
  • "Дисциплина – это просто выбор между тем, чего ты хочешь сейчас, и тем, чего ты хочешь больше всего" (Абрахам Линкольн).

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Фразы, которые помогут ученикам стать более решительными

  • Просыпайся с чувством решительности. Ложись спать с удовольствием от проделанной работы.
  • Семь раз упади, восемь раз встань (японская пословица).
  • Боль, которую вы чувствуете сегодня, будет силой, которую вы будете испытывать завтра.
  • "Успешные люди не одарены больше вас. Они просто упорно трудятся, а затем наперекор всем преуспевают" (Г. К. Нильсон).
  • "Упорство – это тяжелая работа, которую вы выполняете после того, как устали выполнять тяжелую работу, которую вы уже проделали" (Ньют Гингрич).
  • "Лучший способ предсказать свое будущее – создать его" (Абрахам Линкольн).
Автор: Марія Волошин