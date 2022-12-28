Как правильно хвалить учеников и вдохновлять учиться: подборка незаменимых фраз для учителей

Так, педагоги должны все время хвалить своих учеников, если те демонстрируют отличные результаты в учебе или хотя стараются. К тому же учителя могут делать это достаточно креативно.

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Как правильно хвалить учеников за достижение

Педагоги могут иметь при этом наготове даже стикеры-вдохновители. Они пригодятся, если педагоги работают дистанционно.