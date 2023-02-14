Может ли школа подать бронь на педработника во время мобилизации
Источник:Образование
Руководство школы не может подать бронь на педагога во время мобилизации в Украине. Хотя часть учителей имеет право на отсрочку.
Юрист Мария Звягинцева рассказала детали. Также уточнила, кого касается такая бронь.
Важно Имеют ли учителя и преподаватели право на отсрочку от мобилизации
Может ли школа подать бронь на педработника
Юрист подчеркнула, что школа не может подать бронь на педработника. И уточнила, что в соответствии с постановлением Кабмина №76 бронирование может применяться к представителям органов госвласти и местному самоуправлению.
А также к работникам предприятий, учреждений и организаций:
- которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения этих задач;
- производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги, необходимые для обеспечения украинской армии;
- которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Причем забронировать можно только 50% военнообязанных и только срок, не превышающий 6 месяцев.
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Имеют ли учителя и преподаватели право на отсрочку от мобилизации
Мария Звягинцева также рассказала, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время военного положения не подлежат призыву:
- научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
- педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.
Технические работники учебных заведений права на отсрочку не имеют.