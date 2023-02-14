Может ли школа подать бронь на педработника во время мобилизации

14 февраля 2023, 14:55
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Источник:

Образование

Руководство школы не может подать бронь на педагога во время мобилизации в Украине. Хотя часть учителей имеет право на отсрочку.

Юрист Мария Звягинцева рассказала детали. Также уточнила, кого касается такая бронь.

Важно Имеют ли учителя и преподаватели право на отсрочку от мобилизации

Может ли школа подать бронь на педработника

Юрист подчеркнула, что школа не может подать бронь на педработника. И уточнила, что в соответствии с постановлением Кабмина №76 бронирование может применяться к представителям органов госвласти и местному самоуправлению.

А также к работникам предприятий, учреждений и организаций:

  • которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения этих задач;
  • производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги, необходимые для обеспечения украинской армии;
  • которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Причем забронировать можно только 50% военнообязанных и только срок, не превышающий 6 месяцев.

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Имеют ли учителя и преподаватели право на отсрочку от мобилизации

Мария Звягинцева также рассказала, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время военного положения не подлежат призыву:

  • научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
  • педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Технические работники учебных заведений права на отсрочку не имеют.

Автор: Марія Волошин