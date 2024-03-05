На этой неделе начинается сертификация учителей
Источник:Osvita.ua
В Украине на этой неделе стартует сертификация педагогов. Независимое тестирование учителей начальных классов, математики и украинского языка и литературы состоится 9 марта.
Письма-вызовы для участников тестирования разместили в их персональных кабинетах на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Смотрите также Можно ли привлекать школьников к религиозным мероприятиям: объяснение омбудсмена
На этой неделе стартует сертификация учителей
В письмах-вызовах указан адрес пункта проведения тестирования, а также дата и время прохождения экзамена. Педагогам надо распечатать этот документ и обязательно показать на входе в пункт тестирования.
Также на входе в пункт тестирования надо, кроме письма-вызова, показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50.
Тестирование начнется в 11:00 и продлится 180 минут.
Кто проходит аттестацию в 2024 году
В 2024 году пройти сертификацию смогут четыре категории учителей:
- начальных классов;
- математики;
- украинского языка и литературы;
- истории и гражданских дисциплин.
Учителя-историки, к слову, будут проходить независимое тестирование 14 сентября.
Ранее мы информировали, что в Украине завершился срок регистрации для участия в сертификации педагогов в 2024 году. Она продолжалась в течение 15 – 30 января.