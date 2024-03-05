Письма-вызовы для участников тестирования разместили в их персональных кабинетах на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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На этой неделе стартует сертификация учителей

В письмах-вызовах указан адрес пункта проведения тестирования, а также дата и время прохождения экзамена. Педагогам надо распечатать этот документ и обязательно показать на входе в пункт тестирования.

Также на входе в пункт тестирования надо, кроме письма-вызова, показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Допуск участников сертификации в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50.

Тестирование начнется в 11:00 и продлится 180 минут.

Кто проходит аттестацию в 2024 году

В 2024 году пройти сертификацию смогут четыре категории учителей:

начальных классов;

математики;

украинского языка и литературы;

истории и гражданских дисциплин.

Учителя-историки, к слову, будут проходить независимое тестирование 14 сентября.

Ранее мы информировали, что в Украине завершился срок регистрации для участия в сертификации педагогов в 2024 году. Она продолжалась в течение 15 – 30 января.