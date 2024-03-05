Листи-виклики для учасників тестування розмістили в їхніх персональних кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Цього тижня стартує сертифікація вчителів

У листах-викликах вказана адреса пункту проведення тестування, а також дата та час проходження іспиту. Освітянам треба роздрукувати цей документ та обов'язково показати на вході до пункту тестування.

Також на вході до пункту тестування треба, окрім листа-виклику, показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50.

Тестування розпочнеться об 11:00 і триватиме 180 хвилин.

Хто проходить атестацію у 2024 році

У 2024 році пройти сертифікацію зможуть чотири категорії учителів:

початкових класів;

математики;

української мови і літератури;

історії та громадянських дисциплін.

Учителі-історики, до слова, проходитимуть незалежне тестування 14 вересня.

Раніше ми інформували, що в Україні завершився термін реєстрації для участі в сертифікації педагогів у 2024 році. Вона тривала протягом 15 – 30 січня.