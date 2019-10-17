На Ивано-Франковщине горела школа: фото
В селе Хмелевка, что на Прикарпатье, 17 октября произошел пожар на территории местной школы. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает ДСЧС в Ивано-Франковской области.
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На место возгорания сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения из близлежащих городов. На момент приезда бригад горело перекрытие на площади 2 м. кв. возле дымохода.
К тушению огня были привлечены 18 спасателей и 4 единицы техники. Обошлось без пострадавших.
Перед прибытием пожарных местный сотрудник ГСЧС совместно с работником школы пытались ликвидировать пожар собственными силами.
Пожар окончательно ликвидировали еще где начала уроков / фото ГСЧС