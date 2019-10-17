На Івано-Франківщині горіла школа: фото

У селі Хмелівка, що на Прикарпатті, 17 жовтня сталася пожежа на території місцевої школи. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє служба ДСНС у Івано-Франківській області.

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На місце загорання відразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи з навколишніх міст. На момент приїзду бригад горіло перекриття на площі 2 м.кв. біля димоходу.

До гасіння вогню було залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки. Обійшлося без потерпілих.

Перед прибуттям вогнеборців місцевий співробітник ДСНС спільно з працівником школи намагались ліквідувати пожежу власними силами.



Пожежу остаточно ліквідували ще до початку уроків / фото ДСНС