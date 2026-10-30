"Мадяр" и заместитель главы ОП вошли в состав наблюдательного совета одного из вузов Украины

Adv

Об этом сообщают в Ужгородском университете.

Кто еще вошел в состав наблюдательного совета

В состав совета также вошли президент Национальной академии медицинских наук Украины Василий Лазоришинец, заведующий кафедрой нейрохирургии Национального университета здравоохранения имени Шупика Николай Полищук, председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, руководитель винодельни "Шато Чизай" Геннадий Гутман, директор санатория "Квитка Полонины" Павел Ганинец, заместитель городского головы Ужгорода Иван Завидняк, а также мэр Мукачева Андрей Балога и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

Последний присоединился к заседанию в режиме онлайн, подчеркнув необходимость сохранить опыт, накопленный Украиной во время войны.

Речь идет не только о подготовке инженеров по беспилотным системам. Украине также нужны аналитики и специалисты, которые будут понимать, как повышать эффективность оборонных технологий и развивать экосистему military tech– цитируют Бровди в Ужгородском университете.

Среди приоритетов развития вуза, созданного путем объединения УжНУ и МГУ, назвали подготовку специалистов для оборонной отрасли, развитие кибербезопасности и биотехнологий, привлечение инвестиций, модернизацию инфраструктуры и сохранение научных традиций.

К слову, в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании", члены наблюдательного совета могут участвовать в определении стратегии развития учреждения, помогать привлекать финансирование, оценивать работу вуза и его руководителя, а также контролировать исполнение бюджета.

На сегодняшний день в Ужгородском университете обучаются почти 18,5 тысячи студентов, работают 25 факультетов и учебных институтов, действуют 3 колледжа и 34 лаборатории. Университет предлагает 248 образовательных программ и имеет 152 международных партнера.