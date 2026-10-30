"Мадяр" і заступник глави ОП увійшли до наглядової ради одного з вишів України

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Про це інформують в Ужгородському університеті.

Хто ще увійшов до складу наглядової ради

До складу ради також увійшли президент Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець, завідувач кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров’я імені Шупика Микола Поліщук, голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, керівник виноробні «Шато Чизай» Геннадій Гутман, директор санаторію «Квітка Полонини» Павло Ганинець, заступник міського голови Ужгорода Іван Завидняк, а також мер Мукачева Андрій Балога та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Останній долучився до засідання онлайн, наголосивши на необхідності зберегти досвід, якого Україна набула під час війни.

Йдеться не лише про підготовку інженерів із безпілотних систем. Україні також потрібні аналітики та фахівці, які розумітимуть, як підвищувати ефективність оборонних технологій та розвивати екосистему military tech– цитують Бровді в Ужгородському університеті.

Серед пріоритетів розвитку вишу, створеного шляхом об’єднання УжНУ та МДУ, назвали підготовку фахівців для оборонної галузі, розвиток кібербезпеки й біотехнологій, залучення інвестицій, модернізація інфраструктури та збереження наукових традицій.

До слова, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», члени наглядової ради можуть брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу, допомагати залучати фінансування, оцінювати роботу вишу та його керівника, а також контролювати виконання бюджету.

На сьогодні в Ужгородському університеті навчаються майже 18,5 тисячі студентів, працюють 25 факультетів та навчальних інститутів, діють 3 коледжі та 34 лабораторії. Університет пропонує 248 освітніх програм і має 152 міжнародних партнерів.