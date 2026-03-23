Что известно об НМТ в 2026 году?

  • 5 марта стартовала регистрация на НМТ-2026. Продлится до 2 апреля.
  • Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
  • На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
  • Мультитест продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
  • На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
  • в 2026 году для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.
  • УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам.