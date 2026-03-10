Обязательно стоит знать: можно ли получить льготы на НМТ
- Сейчас нет льгот на национальный мультитест.
- Однако существуют специальные условия для поддержки участников, которые нуждаются в приспособлениях для сдачи теста.
Нынешние одиннадцатиклассники и все, кто в 2026 году хочет поступить в вузы в Украине, готовятся к сдаче национального мультитеста. По его результатам и можно стать абитуриентом.
Регистрация на тестирование уже продолжается. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко при этом рассказала, может ли кто-то иметь льготы на мультитесте.
Есть ли льготы на НМТ?
Вакуленко во время брифинга спросили о льготной категории в кабинете абитуриента.
Чтобы создать кабинет абитуриента, нужно сначала составить НМТ, получить положительные результаты и дальше создавать кабинет абитуриента с этими материалами,
– сообщила она.
Интересно! УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2026 году.
И добавила, что сейчас никаких льгот на НМТ нет.
Есть создание специальных условий. Но это не льготы,
– уточнила она.
И добавила, что создание специальных условий на тестировании – это возможность поддержать тех участников, которые нуждаются в определенных приспособлениях во время прохождения НМТ.
К слову, 2026 года для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- 5 марта началась регистрация на национальный мультитест в 2026 году.
- НМТ стартует в мае. Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- На тестировании будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Экзамен будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- Дата сдачи НМТ от даты регистрации на тестирование не зависит.