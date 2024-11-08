Доплаты учителям и пакеты помощи украинцам: Зеленский рассказал детали

Украинское правительство анонсировало ежемесячную "учительскую доплату" к зарплате педагогам. Владимир Зеленский рассказал детали относительно этой поддержки.

Сначала надбавка будет суммой в тысячу гривен, а впоследствии увеличится – до двух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины за 8 ноября.

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Что сказал Зеленский о надбавках для учителей

Украинский глава отметил, что имел специальное поручение правительства для всей украинской школы и для всех украинских учителей. Это именно то, что поддержит наших педагогов в следующем году.

Фиксированная доплата для всех педагогических работников школ: с января тысяча гривен каждому, от сентября будет увеличение и будут 2 тысячи гривен. Сегодня Кабинет Министров принял это решение,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в украинской власти понимают, что ресурсы нашего государства ограничены. Однако он подчеркнул, что правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины, а средства на это есть.

Для кого еще из украинцев планируют выделить помощь

Владимир Зеленский также рассказал, что чиновники готовят сейчас и другие решения, которые должны помочь украинцам пережить трудные времена.

Говорится о зимнем пакете поддержки украинцев. По словам президента Украины, соответствующие пакеты будут представлены также уже в этом месяце.