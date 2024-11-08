Спочатку надбавка буде сумою в тисячу гривень, а згодом збільшиться – до двох. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України за 8 листопада.

До теми Учителі отримуватимуть надбавку до зарплати – 1000 гривень щомісяця: коли саме

Що сказав Зеленський про надбавки для вчителів

Український очільник зазначив, що мав спеціальне доручення уряду для всієї української школи та для всіх українських вчителів. Це саме те, що підтримає наших педагогів в наступному році.

Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня тисяча гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тисячі гривень. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в українській владі розуміють, що ресурси нашої держави обмежені. Однак він підкреслив, що уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України, а кошти на це є.

Для кого ще з українців планують виділити допомогу

Володимир Зеленський також розповів, що урядовці готують зараз й інші рішення, які мають допомогти українцям пережити важкі часи.

Мовиться про зимовий пакет підтримки українців. За словами президента України, відповідні пакети будуть представлені також уже цього місяця.