Какие специальности – самые популярные среди абитуриентов, а какие – массово закрывают

30 мая 2023, 12:09
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Источник:

podrobnosti.ua

Желающих стать учителем каждый год в Украине становится меньше. А естественные и математические дисциплины – вообще в беде.

Так, вузы, которые готовят преподавателей химии и физики, массово закрывают эти специальности. Все потому, что не набирают студентов.

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Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов в Украине

Самыми популярными на сегодняшний день специальностями среди абитуриентов являются следующие:

  • IT-специалист;
  • дизайнер;
  • архитектор.

Непопулярна среди поступающих в последние годы профессия учителя – особенно естественных дисциплин. Одна из причин – низкие зарплаты.

Специалисты говорят: современная молодежь хочет иметь современные профессии. Так, без квалифицированных кадров могут остаться не только школы, но и целые отрасли. Эта проблема приобрела уже общегосударственного значения.

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Как будут учиться студенты в Украине с 1 сентября

  • Многие студенты в Украине хотят вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября. Но в этом отношении есть определенная дискуссия и определенный риск.
  • Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул: часть украинцев уехала за границу и могут вернуться далеко не все.
  • Министр говорит: есть риск возвращения студентов в Украину за парты, ведь наше государство в таком случае потеряет часть студентов и преподавателей.
  • Тем не менее, считает министр, есть и риск потери качества образования, если не вернуться к очной учебе. Поэтому, по его мнению, нужно выходить в офлайн.
Автор: Марія Волошин