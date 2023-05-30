Какие специальности – самые популярные среди абитуриентов, а какие – массово закрывают

Желающих стать учителем каждый год в Украине становится меньше. А естественные и математические дисциплины – вообще в беде.

Так, вузы, которые готовят преподавателей химии и физики, массово закрывают эти специальности. Все потому, что не набирают студентов.

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Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов в Украине

Самыми популярными на сегодняшний день специальностями среди абитуриентов являются следующие:

IT-специалист;

дизайнер;

архитектор.

Непопулярна среди поступающих в последние годы профессия учителя – особенно естественных дисциплин. Одна из причин – низкие зарплаты.

Специалисты говорят: современная молодежь хочет иметь современные профессии. Так, без квалифицированных кадров могут остаться не только школы, но и целые отрасли. Эта проблема приобрела уже общегосударственного значения.

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Как будут учиться студенты в Украине с 1 сентября