"Наибольшее пожертвование": украинский университет получил по наследству 2 миллиона долларов

Американец украинского происхождения Григорий Степанец оставил удел не только Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, но и украинскому университету. ВУЗ получил 2 миллиона долларов.

Деньги американец завещал Украинскому католическому университету во Львове. В ЗВО были приятно удивлены.

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Украинский университет получил в наследство 2 миллиона долларов

В вузе о пожертвовании узнали в конце 2022 года. Тогда УКУ написала юридическая компания, которая занималась распорядком наследства.

Мы сначала не поверили, думали, что это шутка,

– отметила проректор УКУ Наталья Климовская.

С Григорием Степанцем в УКУ не были знакомы. В вузе считают, что он узнал их деятельность со СМИ и от знакомых. Теперь представители ЗВО хотят познакомиться с дочерью Степанца и поблагодарить. Эти деньги в вузе могут направить на разные программы, которые воплощают в жизнь во время войны.

К слову, решение об использовании значительных сумм средств в университете принимает совещательный совет.

Пожертвование Григория Степанца является наибольшим среди тех, которые жертвователи завещали на университет после смерти.

Что известно о Григории Степанце

Он родился в 1938 году в Виннице.

Его отец сразился во Второй мировой войне, погиб в октябре 1941 года.

Григорий с матерью были эвакуированы на Урал. После окончания войны семья вернулась в Винницу.

Григорий Степанец учился в столичном государственном институте имени Ломоносова. Там получил степень магистра по математике и химии, а также степень кандидата наук по физической химии.

Степанец свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.

Работая в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов. За это его уволили советские власти по сфальсифицированному поводу. Подвергся преследованиям от КГБ.

В 1989 году Степанец уехал в США, где работал разработчиком программного обеспечения в компании Microsoft.

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Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал их на армию