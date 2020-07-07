Группа парламентариев во главе с Инной Совсун из фракции "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде инициативу, согласно которой власть будет ограничивать карьерный рост кандидата или доктора наук за академическую недобропорядочность.

Как считают в Центре совместных действий, лица, в диссертациях которых выявили нарушения академической добропорядочности, не могут становиться руководителями университетов, министрами или работать на государственной службе.

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В частности, основаниями для нарушения академической добропорядочности может стать присвоение авторства академического текста и написание научной работы на заказ.

Отметим, что это повлияет на студентов, бакалавров, магистров, докторов философии (искусств), кандидатов, докторов наук.

Аналитик Центра совместных действий Олег Савичук говорит, что академическая недобропорядочность во всем мире является серьезным нарушением общественного доверия к личности как к ученому и к институту, в котором он работает.

Но нардепы хотят непропорционального наказания. Чтобы лицо, совершившее акт академической недобропорядочности, навсегда лишалось возможности работать на государственной службе, занимать должность министра или возглавлять университеты.

По словам Олега Савичук, государство не должно регулировать отношения между работодателем и кандидатом на должность: "Работодатели сами должны быть заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с людьми с чистой репутацией".