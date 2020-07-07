От 10 до 80 тысяч: сколько тратят на одного школьника
В Министерстве финансов обнародовали информацию о расходах школ за 2019 год. Согласно данным ведомства, на одного школьника в Украине тратят от 10 до 80 тысяч гривен.
Минфин проанализировал данные из более чем 14 тысяч школ
В Минфине проанализировали отчеты из 14 200 школ. В них учатся более 3,9 миллиона учеников и работают более 438 тысяч учителей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Общие расходы этих школ за прошлый год составили 94,1 миллиарда гривен. Средние расходы на подготовку одного ученика составили 23,1 тысячи гривен на год.
Наибольшие расходы на 1 ученика
- Барышевский район Киевской области – 81,6 тысячи гривен;
- Баландинская сельская ОТО Черкасской области – 66,5 тысяч гривен;
- Подгорненская сельская ОТО Запорожской области – 66 тысяч гривен;
- Томаковский район Днепропетровской области – 64,6 тысячи гривен;
- Остриковская сельская ОТО Запорожской области – 61,4 тысячи гривен
Наименьшие средние расходы на 1 ученика:
- Дмитриевская сельская ОТО Кировоградской области – 12,9 тысячи гривен;
- Бибрская городская ОТО Львовской области – 12,1 тысячи гривен;
- город Ирпень Киевской области – 12 тысяч гривен;
- Таганчанская сельская ОТО Черкасской области – 11,1 тысячи гривен;
- Таировская поселковая ОТО Одесской области – 9,5 тысяч гривен.
В Минфине отмечают, что на одного сельского ученика в среднем тратят больше денег, чем на городского – 32,1 тысячи гривен против 19,1 тысячи гривен.
Образовательную субвенцию использовали неэффективно
В Минфине также сообщили о неэффективном использовании образовательной субвенции. В начале 2020 года неиспользованный остаток составил 5,3 миллиарда гривен. В Кабмине подчеркнули, что эти деньги можно направить на зарплаты учителям, улучшение материально-технической базы школ, приобретение учебников и пособий и, например, школьных автобусов.