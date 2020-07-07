Від 10 до 80 тисяч: скільки держава витрачає на одного школяра
У Міністерстві фінансів оприлюднили інформацію про витрати шкіл за 2019 рік. Згідно з даними відомства, на одного школяра в Україні витрачають від 10 до 80 тисяч гривень на рік.
Мінфін проаналізував дані з понад 14 тисяч шкіл
У Мінфіні проаналізували звіти з 14 200 шкіл. У них навчаються понад 3,9 мільйона учнів та працюють більше ніж 438 тисяч вчителів. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
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Загальні витрати цих шкіл за минулий рік склали 94,1 мільярда гривень. Середні витрати на підготовку одного учня склали 23,1 тисячі гривень на рік.
Найбільші видатки на 1 учня
- Баришівський район Київської області – 81,6 тисячі гривень;
- Баландинська сільська ОТГ Черкаської області – 66,5 тисячі гривень;
- Підгірненська сільська ОТГ Запорізької області – 66 тисяч гривень;
- Томаківський район Дніпропетровської області – 64,6 тисячі гривень;
- Остриківська сільська ОТГ Запорізької області – 61,4 тисячі гривень
Найменші середні видатки на 1 учня:
- Дмитрівська сільська ОТГ Кіровоградської області – 12,9 тисячі гривень;
- Бібрська міська ОТГ Львівської області – 12,1 тисячі гривень;
- місто Ірпінь Київської області – 12 тисяч гривень;
- Таганчанська сільська ОТГ Черкаської області – 11,1 тисячі гривень;
- Таїровська селищна ОТГ Одеської області – 9,5 тисячі гривень.
У Мінфіні зазначають, що на одного сільського учня в середньому витрачають більше грошей, ніж на міського – 32,1 тисячі гривень проти 19,1 тисячі гривень.
Освітню субвенцію використали неефективно
У Мінфіні також повідомили про неефективне використання освітньої субвенції. На початку 2020 року невикористаний залишок становив 5,3 мільярда гривень. У Кабміні наголосили, що ці гроші можна спрямувати на зарплати вчителям, покращення матеріально-технічної бази шкіл, придбання підручників та посібників та, наприклад, шкільних автобусів.