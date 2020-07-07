У Міністерстві фінансів оприлюднили інформацію про витрати шкіл за 2019 рік. Згідно з даними відомства, на одного школяра в Україні витрачають від 10 до 80 тисяч гривень на рік.

Мінфін проаналізував дані з понад 14 тисяч шкіл

У Мінфіні проаналізували звіти з 14 200 шкіл. У них навчаються понад 3,9 мільйона учнів та працюють більше ніж 438 тисяч вчителів. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Загальні витрати цих шкіл за минулий рік склали 94,1 мільярда гривень. Середні витрати на підготовку одного учня склали 23,1 тисячі гривень на рік.

Найбільші видатки на 1 учня

Баришівський район Київської області – 81,6 тисячі гривень;

Баландинська сільська ОТГ Черкаської області – 66,5 тисячі гривень;

Підгірненська сільська ОТГ Запорізької області – 66 тисяч гривень;

Томаківський район Дніпропетровської області – 64,6 тисячі гривень;

Остриківська сільська ОТГ Запорізької області – 61,4 тисячі гривень

Найменші середні видатки на 1 учня:

Дмитрівська сільська ОТГ Кіровоградської області – 12,9 тисячі гривень;

Бібрська міська ОТГ Львівської області – 12,1 тисячі гривень;

місто Ірпінь Київської області – 12 тисяч гривень;

Таганчанська сільська ОТГ Черкаської області – 11,1 тисячі гривень;

Таїровська селищна ОТГ Одеської області – 9,5 тисячі гривень.

У Мінфіні зазначають, що на одного сільського учня в середньому витрачають більше грошей, ніж на міського – 32,1 тисячі гривень проти 19,1 тисячі гривень.

Зверніть увагу! В уряді наголошують, результати ЗНО учнів з сільської місцевості – нижчі, ніж їхніх ровесників з міста. Отож в Кабміні вважають, що керівники місцевих закладів освіти повинні більше звертати увагу на освітній процес, адже фінансування у них достатнє.

Освітню субвенцію використали неефективно

У Мінфіні також повідомили про неефективне використання освітньої субвенції. На початку 2020 року невикористаний залишок становив 5,3 мільярда гривень. У Кабміні наголосили, що ці гроші можна спрямувати на зарплати вчителям, покращення матеріально-технічної бази шкіл, придбання підручників та посібників та, наприклад, шкільних автобусів.



Видатки на середню освіту / Інфографіка Мінфіну