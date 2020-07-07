Група парламентарів на чолі з Інною Совсун з фракції “Голос” зареєструвала у Верховній Раді ініціативу, згідно з якою влада буде обмежувати кар’єрний ріст кандидата чи доктора наук через академічну недоброчесність.

Як вважають у Центрі спільних дій, особи, у дисертаціях яких виявили порушення академічної доброчесності, не можуть ставати керівниками університетів, міністрами чи працювати на державній службі.

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Зокрема, підставами для порушення академічної доброчесності може стати присвоєння авторства на академічний текст та написання наукової роботи на замовлення.

Зазначимо, що це вплине на студентів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії (мистецтв), кандидатів, докторів наук.

Аналітик Центру спільних дій Олег Савичук каже, що академічна недоброчесність у всьому світі є серйозним порушенням суспільної довіри до особи як до науковця і до інституції, у якій він працює.

Але нардепи хочуть непропорційного покарання. Щоб особа, яка вчинила акт академічної недоброчесності, назавжди позбавлялася можливості працювати на державній службі, обіймати посаду міністра чи очолювати університети.

За словами Олега Савичука, держава не повинна регулювати відносини між роботодавцем та кандидатом на посаду: "Роботодавці самі мають бути зацікавлені у тому, щоб співпрацювати з людьми з чистою репутацію".